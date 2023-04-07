Украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня

© Видео: Telegram, Типичный Донецк © Фото: Telegram, Типичный Донецк

Украинские боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным результатам, погиб один человек. Также имеется шестеро раненых. Снаряды врага прилетают в районы Крытого рынка, бульвара Шевченко и бульвара Пушкина.

В СЦКК сообщали о том, что сегодня по Донецку противником было выпущено четыре 155-миллиметровых снаряда, а также пять снарядов реактивных систем залпового огня.

Ранее «Звезда» показала кадры последствий ударов украинских боевиков по Мелитополю.