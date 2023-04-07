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Украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня

Тимур Шерзад
13:19 07.04.2023
Согласно сообщению мэра столицы ДНР Алексея Кулемзина, в городе есть пострадавшие.
© Видео: Telegram, Типичный Донецк © Фото: Telegram, Типичный Донецк
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Украинские боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным результатам, погиб один человек. Также имеется шестеро раненых. Снаряды врага прилетают в районы Крытого рынка, бульвара Шевченко и бульвара Пушкина. 

В СЦКК сообщали о том, что сегодня по Донецку противником было выпущено четыре 155-миллиметровых снаряда, а также пять снарядов реактивных систем залпового огня. 

Ранее «Звезда» показала кадры последствий ударов украинских боевиков по Мелитополю.

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