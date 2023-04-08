В пакет вооружений входят также самоходные минометы Rak и ЗРК Piorun.

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Польша поставит Украине 200 бронетранспортеров Rosomak и истребители МиГ, заявил Владимир Зеленский. Изначально предполагалось, что Варшава передаст Киеву 100 таких БТР, потом это число выросло до 150.

В пакет вооружений, о которых Зеленский договорился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, входят также самоходные минометы Rak и системы зенитных ракетных комплексов Piorun.

БТР Rosomak - колесный бронетранспортер, созданный финской фирмой Patria. Он оснащен 30-миллиметровой пушкой. По словам Зеленского, 100 таких машин будут переданы Киеву в ближайшее время, еще 100 - «впоследствии».

Зеленский впервые посетил Варшаву с официальным визитом. Там было подписано несколько польско-украинских документов. В частности, Польша и Украина договорились о совместном производстве 125-миллиметровых танковых снарядов.

Тем временем The Washington Post опубликовала репортаж, в котором говорится о критической нехватке боеприпасов у ВСУ. Из-за этого иногда солдаты ВСУ бродят по заминированным полям и лесам в поисках брошенных и неразорвавшихся боеприпасов, пишет издание.