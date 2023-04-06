Польша и Украина договорились о совместном производстве танковых снарядов
Киев и Варшава договорились о совместном производстве танковых 125-миллиметровых снарядов. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин.
«Договорились с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибром 125 миллиметров. Вчера во время официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя», - написал он в своем Telegram-канале.
Камышин обозначил главной задачей министерства наращивание производства боеприпасов - как силами киевского режима, так и вместе с зарубежными партнерами.
Ранее сообщалось, что страны ЕС, как отметили в Politicо, не могут решить, у кого закупать боеприпасы для Украины.