В стране и мире Польша и Украина договорились о совместном производстве танковых снарядов Тимур Шерзад Две страны будут совместно производить 125-миллиметровые снаряды для гладкоствольных орудий. © Фото: Минобороны России, РИА Новости Читайте нас на: Киев и Варшава договорились о совместном производстве танковых 125-миллиметровых снарядов. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. «Договорились с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибром 125 миллиметров. Вчера во время официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя», - написал он в своем Telegram-канале. Камышин обозначил главной задачей министерства наращивание производства боеприпасов - как силами киевского режима, так и вместе с зарубежными партнерами. Ранее сообщалось, что страны ЕС, как отметили в Politicо, не могут решить, у кого закупать боеприпасы для Украины. Экспертное мнение и аналитика