WP: ВСУ испытывают критическую нехватку боеприпасов

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ВСУ не хватает снарядов, пишет в своем репортаже The Washington Post. Недостаток боеприпасов в некоторых подразделениях газета называет критическим.

Артиллерийский взвод 59-й мотострелковой бригады на востоке Украины выпускал более 20-30 снарядов в день из советской гаубицы. Теперь они обычно стреляют один или два, или вообще ни одного, говорится в публикации.

Даже в условиях дефицита Украина выпускает около 7700 снарядов в день, или примерно по одному каждые шесть секунд. Об этом рассказал украинский военный чиновник на условиях анонимности. Россия стреляет, по некоторым оценкам, в три раза больше.

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинские боевики теперь более разборчивы в выборе целей. Чаще они стреляют по технике, а не небольшим группам пехоты. Точность является ключевым фактором, потому что промахи означают потраченные впустую снаряды. А в подпольных мастерских солдаты используют 3D-принтеры и перерабатывают неразорвавшиеся боеприпасы для создания альтернативных боеприпасов.

Советские артиллерийские снаряды для украинских орудий у Украины давно в дефиците. ВСУ приходится рассчитывать на артиллерию западного образца, которая использует снаряды калибра 155 мм. Их у Украины больше, но для гораздо меньшего количества орудий.

США ищут по всему миру запасы артиллерийских снарядов советского производства. Но не все страны решаются их поставлять и не все делают это открыто. Поэтому часто одно артиллерийское орудие на поле боя может иметь снаряды, произведенные в нескольких странах, а это влияет на точность.

В итоге из-за нехватки снарядов иногда солдаты ВСУ бродят по заминированным полям и лесам в поисках брошенных и неразорвавшихся боеприпасов, пишет издание.

Западные страны изо всех сил пытаются нарастить производство артиллерийских снарядов. В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что «текущие темпы расходов боеприпасов на Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства».