В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач Берлускони заявил, что политик хорошо реагирует на терапию

Анна Назайкина
18:49 08.04.2023
Ранее сообщалось, что бывший итальянский премьер страдает от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.
Врач Берлускони заявил, что политик хорошо реагирует на терапию
© Фото: Roberto Monaldo, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, который оказался в больнице в минувшую среду, 5 апреля, в настоящий момент хорошо реагирует на терапию, несмотря на серьезность ситуации, сейчас его состояние стабилизировалось, сообщил лечащий врач политика Альберти Дзангрилло.

«Даже перед лицом серьезной патологии, в действительно сложной ситуации он хорошо реагирует на терапию», - приводит его словам la Repubblica.

Берлускони находится в отделении интенсивной терапии уже три дня. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после того, как поговорил с ним, заявил, что 86-летний Берлускони чувствует себя хорошо.

В среду 86-летний политик снова оказался в больнице в Милане после того, как четыре дня провел в клинике. Изначально утверждалось, что Берлускони попал к медикам из-за трудностей с дыханием.

Впоследствии появилось сообщение, что бывший итальянский премьер страдает от легочной инфекции в связи с хронической лейкемией.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:09 В стране и мире
Видео
Толпа раскольников захватила собор УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области
17:03 В стране и мире
В Сербии потребовали отставки призвавшего к санкциям против РФ министра
16:38 В стране и мире
WSJ: США готовы к креативным решениям по Гершковичу и Уилану
15:49 В стране и мире
Fox News: США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая
15:10 В стране и мире
Видео
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили военкора Татарского
Популярное
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.