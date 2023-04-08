Врач Берлускони заявил, что политик хорошо реагирует на терапию

Ранее сообщалось, что бывший итальянский премьер страдает от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.

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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, который оказался в больнице в минувшую среду, 5 апреля, в настоящий момент хорошо реагирует на терапию, несмотря на серьезность ситуации, сейчас его состояние стабилизировалось, сообщил лечащий врач политика Альберти Дзангрилло.

«Даже перед лицом серьезной патологии, в действительно сложной ситуации он хорошо реагирует на терапию», - приводит его словам la Repubblica.

Берлускони находится в отделении интенсивной терапии уже три дня. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после того, как поговорил с ним, заявил, что 86-летний Берлускони чувствует себя хорошо.

В среду 86-летний политик снова оказался в больнице в Милане после того, как четыре дня провел в клинике. Изначально утверждалось, что Берлускони попал к медикам из-за трудностей с дыханием.

Впоследствии появилось сообщение, что бывший итальянский премьер страдает от легочной инфекции в связи с хронической лейкемией.