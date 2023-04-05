Берлускони спустя неделю снова госпитализировали в клинику в Милане
В прошлый вторник, 28 марта, стало известно о госпитализации экс-премьера Италии в клинику «Сан-Раффаэль» в Милане.
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Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в клинику «Сан-Раффаэль» в Милане. Об этом сообщает крупнейшая итальянская ежедневная газета Corriere della Sera.
По данным издания, экс-главе итальянского правительства сделали компьютерную томографию. О других подробностях состояния политика пока неизвестно.
В предыдущий раз Берлускони помещали в миланскую клинику на прошлой неделе, 28 марта. Радиостанция RTL сообщала, что 86-летний лидер Forza Italia якобы страдал от болей, но самостоятельно поступил в больницу.