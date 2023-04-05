В стране и мире Берлускони спустя неделю снова госпитализировали в клинику в Милане Максим Крюков В прошлый вторник, 28 марта, стало известно о госпитализации экс-премьера Италии в клинику «Сан-Раффаэль» в Милане. © Фото: LaPresse, Roberto Monaldo, GlobalLookPress Читайте нас на: Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в клинику «Сан-Раффаэль» в Милане. Об этом сообщает крупнейшая итальянская ежедневная газета Corriere della Sera. По данным издания, экс-главе итальянского правительства сделали компьютерную томографию. О других подробностях состояния политика пока неизвестно. В предыдущий раз Берлускони помещали в миланскую клинику на прошлой неделе, 28 марта. Радиостанция RTL сообщала, что 86-летний лидер Forza Italia якобы страдал от болей, но самостоятельно поступил в больницу. Экспертное мнение и аналитика