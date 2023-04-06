Corriere della Sera: у Берлускони выявили лейкемию

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Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Об этом сообщает крупнейшая итальянская ежедневная газета Corriere della Sera, не раскрывая источник.

Накануне издание написало, что экс-главу итальянского правительства госпитализировали в клинику «Сан-Раффаэль» в Милане с подозрением на воспаление легких, где ему сделали компьютерную томографию. По данным издания, именно тогда у 86-летнего политика взяли анализы, в том числе костного мозга.

В материале отмечается, что пневмония может быть последствием общей ослабленности организма, которая была вызвана лейкемией. Известно, что он находится в отделении интенсивной терапии.

Представители партии Forza Italia и родственники Берлускони пока не давали официальных заявлений о состоянии экс-премьера.