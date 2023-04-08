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The War Zone: разведка РФ узнает опасную для ВСУ информацию из утечки данных

Дмитрий Трунов
17:42 08.04.2023
На Украине преуменьшают значение публикации и называют ее российской дезинформацией.
The War Zone: разведка РФ узнает опасную для ВСУ информацию из утечки данных
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Российская разведка может найти много информации о состоянии украинской армии, а также о намерениях Генерального штаба ВСУ из-за недавней утечки из Пентагона. Украинская разведка и военные чиновники анализируют, настоящие ли это документы, и какой ущерб был нанесен планам весеннего контрнаступления, если это так. Об этом пишет The War Zone.

Документы, по-видимому, содержат множество подробностей о дислокации украинских и российских войск, украинской боевой мощи, ожидаемом времени доставки танков и другой бронетехники, цифрах потерь, количестве сил специальных операций США и союзников на Украине, количестве войск США и НАТО, авиации и подводных лодок США в регионе.

В бумагах идет речь о состоянии конфликта на 1 марта, прогнозах погоды перед ожидаемым контрнаступлением и даже использовании Украиной боеприпасов, в том числе для переданных США HIMARS.

Предполагается, что выложенные в соцсети документы исходили от Объединенного комитета начальников штабов США, и по крайней мере некоторые из них были переданы Украине, НАТО, альянсу США по обмену разведданными «Пять глаз» и их союзникам Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании. По крайней мере один из документов якобы также был передан Финляндии, которая не была членом НАТО на момент их создания.

«Высокопоставленный американский чиновник подтвердил мне, что это настоящие слайды, созданные Объединенным штабом, но сильно переделанные», - сообщила после утечки в Twitter Лара Селигман из газеты Politico.

Бывший офицер, опрошенный The War Zone для статьи, подтвердил, что документы выглядят как настоящие.

На Украине преуменьшают значение публикации и называют ее российской дезинформацией. Но несколько бывших представителей вооруженных сил и разведки США рассказали изданию, что, если документы настоящие, они представляют собой опасную брешь в системе безопасности и могут поставить под угрозу военные усилия Украины.

В статье также отмечается, что украинцы и раньше неохотно делились с западными кураторами информацией, а теперь уровень недоверия может возрасти.

Минюст США тем временем расследует утечку секретных документов Пентагона. К ним имели доступ, как сообщается «сотни, если не тысячи» специалистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации этих материалов заявил, что у Москвы нет сомнений в вовлеченности США и НАТО в конфликт.

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