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Минюст США начал расследовать утечку секретных документов Пентагона

Максим Крюков
07:49 08.04.2023
По словам представителя Пентагона, которые привела газета The Washington Post, к секретным материалам имели доступ «сотни, если не тысячи» специалистов из числа сотрудников Минобороны США.
Минюст США начал расследовать утечку секретных документов Пентагона
© Фото: Liu Jie, XinHua, GlobalLookPress
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Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки начало проведение расследования по факту, предположительно, утечки в интернет секретных документов Пентагона, содержащих информацию о военной помощи киевскому режиму со стороны стран Запада и специальной военной операции России. Об этом сообщают ведущие американские средства массовой информации, ссылаясь на представителя ведомства.

«Мы поддерживаем контакт с Министерством обороны США по этому вопросу и начали разбирательство. Мы отказываемся от дальнейших комментариев», - передают заявление Минюста США информационное агентство Associated Press и телеканал CBS.

По данным газеты The Washington Post, проверка касается документов, которые были опубликованы в соцсетях. В них приводятся сведения о спецоперации, а также состоянии российских и украинских войск. Кроме того, в материалах есть информация о Китае, а также странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Как отмечает издание, к документам имели доступ «сотни, если не тысячи» специалистов из числа сотрудников американского военного ведомства. Также WP сообщает, что в распространенных во всемирной паутине материалах, в частности, можно найти данные о расстановке средств ПВО украинских националистов, о расходе боевиками артиллерийских снарядов, а также оценки ситуации вокруг Артемовска.

Ранее стало известно, что новая партия секретных документов США по Украине и не только появилась в социальных сетях. По данным газеты The New York Times, в общем доступе оказались боле 100 документов. Помимо этого, в социальных сетях также обнародовали американские секретные документы по Ближнему Востоку и Китаю.

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