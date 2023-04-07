Песков об утечке данных Пентагона: РФ уверена в вовлеченности США в конфликт на Украине

Ранее утверждалось, что утекшие данные описывают состояние украинской армии Украины и раскрывают планы США и НАТО по ее усилению.

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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя сведения об утечке в соцсети секретных документов по Украине, заявил, что у Москвы нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

«У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной», - сказал CNN.

Как отметил представитель Кремля в беседе с американским телеканалом, уровень вовлеченности Вашингтона и Североатлантического альянса происходящее на Украине значительно растет, однако это не повлияет на результаты СВО.

Ранее New York Times передавала, что Пентагон в настоящее время проводит расследование утечки в Сеть материалов, которые описывают состояние украинской армии Украины и раскрывают планы Соединенных Штатов и Североатлантического альянса по ее усилению.

Позже появились сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил со ставкой действия, необходимые для предупреждения утечек данных касательно военных планов.

Глава офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что появившиеся в соцсетях «документы» Пентагона США о планах Украины по контрнаступлению являются «виртуальными псевдосливами».