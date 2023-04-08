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В Сербии потребовали отставки призвавшего к санкциям против РФ министра

Дмитрий Трунов
17:03 08.04.2023
Раде Баста также считает, что для Белграда пришла пора поддержать Украину.
В Сербии потребовали отставки призвавшего к санкциям против РФ министра
© Фото: MinistarBasta, Twitter
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В Сербии призвали главу правительства Ану Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту, который считает нужным ввести санкции против России. Отставки требует входящее в правящую коалицию «Движение социалистов».

Раде Баста сделал множество разных заявлений в пользу прозападного курса Сербии. Он призывал правительство страны определиться с экономическими ограничениями в отношении России, заявляя, что Белград платит «высокую цену» за отказ от поддержки санкционных мер Запада.

Министр экономики считает, что для Белграда пришла пора поддержать Украину, поскольку, по его словам, Киев всегда выступал за территориальную целостность Сербии и не признавал независимость Косово. Баста также объявлял о создании собственного политического движения «Европейский путь Сербии».

«Он проявил себя ранее как невоспитанный русофоб, а теперь перед делегацией МВФ показал, что еще и дисциплинирован и настроен против государства... Призываем премьера Ану Брнабич уволить этого неспособного подстрекателя и защитить честь структуры, которую возглавляет», - говорится в заявлении «Движения социалистов».

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявлял о том, что в Белграде стараются сохранять нейтралитет относительно Запада и России, но не могут гарантировать, что это будет удаваться и в дальнейшем. Он ожидает, что давление на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций будет нарастать.

Вучич отмел подозрения в том, что он якобы запускает «пробные шары» такими заявлениями других госчиновников. Президент Сербии отрицает свое особое влияние на министра экономики и подчеркнул, что видел того только в составе правительства.

Глава МИД республики Ивица Дачич заявлял, что Сербия воздерживается от введения санкций в отношении России, поскольку они невыгодны самому Белграду, а также потому, что они несправедливы.

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