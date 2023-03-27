Глава МИД Сербии рассказал, почему страна не вводит санкции против России

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В Сербии рассказали, почему в течение 12 месяцев продолжают политику отказа от введения санкций в отношении России. В качестве причины приводятся личные интересы самой Сербии, а также ее мнение, что это - несправедливо. Своим мнением поделился глава МИД республики - Ивица Дачич.

«Мы не вводим санкции против России из-за наших интересов, которые, в том числе, заключаются в защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, мы выступаем против санкций в отношении кого бы то ни было, так как сами имели этот несправедливый опыт, зная, что это значит. Во-вторых, в интересах нашей экономики не вводить санкции против России. Это решение действует с марта прошлого года. Мы говорили всегда и говорим сейчас, что будем следить за тем, как это решение отразится на нашей экономике», - рассказал в интервью изданию Kurir министр иностранных дел Сербии.

Также он раскритиковал сербскую оппозицию, сказав, что «эти люди уже давно потеряли всякую связь с интересами Сербии» и что весь их интерес заключается в том, чтобы у главы страны «все провалилось, чтобы у них была хоть какая-то надежда прийти к власти».

«Каждый из них, кто не уходит с телевидения, имел возможность сделать что-то для Сербии и для Косово и Метохии в его рамках. И что они сделали? Бежали от проблем, даже прямо работали во вред Сербии. Каждый из них должен был сделать то, что делает сейчас Вучич, но у него не хватило ни смелости, ни ответственности перед своей страной», - раскритиковал оппозиционеров Ивица Дачич.

Ранее между Белградом и Приштиной состоялись переговоры на территории Северной Македонии. По их окончании самопровозглашенная республика Косово обязалась начать переговоры по самоуправлению сербских общин в регионе.