Вучич заявил, что давление по антироссийским санкциям будет нарастать

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что не готов поклясться в том, что никогда не присоединится к санкциям против Москвы.

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Президент Сербии Александр Вучич ожидает усиления давления на Сербию со стороны стран коллективного Запада в вопросе антироссийских санкций. Об этом он заявил в эфире национального телевидения.

«Будет хуже, да, давление снаружи есть и будет еще сильнее, особенно в июне. От нас требовали ввести санкции», - заявил Вучич в интервью РТС.

По мнению Вучича, мир не будет прежним, а для официального Белграда более приемлем вариант многополярности.

Ранее сербский лидер заявил, что не может поклясться в том, что никогда не присоединится к санкциям против Москвы. Вучич также отметил, что его страна уже определилась с позицией по украинскому кризису.