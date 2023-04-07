Госсекретарь США Блинкен заявил о вступлении Швеции в НАТО к июлю

В Белом доме уверены, что вступление страны в Североатлантический альянс произойдет скоро.

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К июлю этого года Швеция может стать членом НАТО. Такое предположение сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, вступление страны в Североатлантический альянс произойдет скоро.

«Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», - заявил Блинкен в беседе с телеканалом Euronews.

Напомним, в минувший вторник Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории страны не будут размещать какие-либо войска без соответствующего запроса.

А вот процесс вступления Швеции в НАТО был временно остановлен из-за акции публичного сожжения Корана в Стокгольме, которую провели напротив турецкого посольства. В Анкаре произошедшее вызвало негативную реакцию.