Госсекретарь США Блинкен заявил о вступлении Швеции в НАТО к июлю
К июлю этого года Швеция может стать членом НАТО. Такое предположение сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, вступление страны в Североатлантический альянс произойдет скоро.
«Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», - заявил Блинкен в беседе с телеканалом Euronews.
Напомним, в минувший вторник Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории страны не будут размещать какие-либо войска без соответствующего запроса.
А вот процесс вступления Швеции в НАТО был временно остановлен из-за акции публичного сожжения Корана в Стокгольме, которую провели напротив турецкого посольства. В Анкаре произошедшее вызвало негативную реакцию.