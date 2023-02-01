В Турции заявили, что отрицательно смотря на заявку Швеции по членству в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию парламента страны о том, что в текущих условиях ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО не планируется.
«Турция на данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО», - заявил Эрдоган.
Он также прокомментировал ситуацию с поставками танков на Украину, охарактеризовав ее как «рисковую». Такие действия «играют на руку "оружейным баронам"», так как не приводят к решению конфликта.
Ранее процесс вступления Швеции в НАТО был временно остановлен из-за акции публичного сожжения Корана в Стокгольме, которую провели напротив турецкого посольства. Спустя время подобная акция прошла напротив здания российского посольства Копенгагене. После чего Эрдоган исключил вариант поддержки вступления в НАТО Швеции.