Российский сапер рассказал, с какими трудностями столкнулся при разминировании завода Ильича в Мариуполе

Сапер рассказал, что на заводе были найдены неразорвавшийся минометный снаряд, гранаты и растяжки, оставленные украинскими боевиками.

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Российский сапер с позывным «Кубик» описал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться при разминировании металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. По его словам, работы по обезвреживанию территории осложнялись слабым освещением и большим количеством оборудования.

«Особенность работы в таких помещениях - сложность. Во-первых, малое количество света, то есть приходится использовать фонарики дополнительно. Во-вторых, большое количество оборудования, где можно спрятать любой взрывоопасный предмет. Нужно каждое оборудование осмотреть с каждой стороны и подлезть в разные недоступные места, потому что мы не знаем, как они действовали», - сказал Кубик.

Вместе с тем военнослужащий перечислил находки, которые саперы обнаруживали на предприятии. В их числе неразорвавшийся минометный снаряд, гранаты и растяжки, оставленные украинскими националистами.

Напомним, российские саперы полностью освободили машиностроительный завод «Азовмаш» в Мариуполе от взрывоопасных предметов. Бойцы также рассказали о найденной на предприятии националистической литературе. Сейчас на предприятии ведется разбор завалов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов