NYT: Пентагон расследует утечку секретных документов об украинской армии

Пентагон проведет расследование после информации об утечке совершенно секретных материалов о состоянии украинской армии. Некоторые из них оказались в социальных сетях, пишет New York Times. Сообщается, что бумаги датированы мартом. В них якобы содержатся сведения о 12 украинских бригадах, находящихся в стадии формирования. Якобы 9 из них снабжаются и обучаются Соединенными Штатами. Согласно сведениям издания, 6 из 9 этих бригад уже готовы, остальные подготовят к 30 апреля. Документы также могут содержать указания о необходимости поставки Киеву более 250 танков и 350 БМП. New York Times отмечает, что сотрудники американской администрации пытаются удалить копии этих документов из социальных сетей, но пока безуспешно. Ранее The Wall Street Journal написала о попытках НАТО вручить Украине утешительный приз после стремительного вступления Финляндии в альянс. На ее фоне перспективы самой Украины сняты с повестки, но в руководстве блока не хотели бы расстраивать украинские власти. По мнению газеты, руководство НАТО может предложить Украине более расплывчатые гарантии.