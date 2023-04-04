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Столтенберг: диалог по Украине в НАТО возможен только после обеспечения ее суверенитета

Анна Касаткина
21:21 04.04.2023
Генсек альянса проигнорировал вопрос об обсуждении членства Украины на саммите НАТО летом.
Столтенберг: диалог по Украине в НАТО возможен только после обеспечения ее суверенитета
© Фото: IMAGO, Emmi Korhonen, GlobalLookPress
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Разговор о членстве Украины в НАТО возможен только при сохранении ее «как суверенной нации». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, уклонившись при этом от вопроса, будет ли данная тема обсуждаться на саммите НАТО летом.

По словам Столтенберга, позиция по членству Украины остается неизменной и страна будет принята в альянс.

«Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг - сохранение Украины как независимой нации», - сказал он во время выступления по итогам комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД в штаб-квартире альянса.

Генсек добавил, что НАТО по этой причине беспрецедентно поддерживает Украину и продолжит это делать.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в НАТО признают игнорирование заявки Украины на вступление в альянс.

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