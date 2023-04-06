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WSJ: в НАТО думают, чем утешить Украину после вступления в блок Финляндии

Дмитрий Трунов
17:42 06.04.2023
Сейчас представители военно-политического блока исключают быстрое вступление Украины в альянс.
WSJ: в НАТО думают, чем утешить Украину после вступления в блок Финляндии
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления в НАТО Финляндии, пишет The Wall Street Journal. Вступление в альянс самой Украины снято с повестки дня, однако сильно разочаровывать власти в Киеве функционеры блока не хотели бы.

Стремительное вступление в альянс Финляндии резко расходится с неопределенным статусом Украины и ее размытыми перспективами присоединиться к НАТО, говорится в публикации. На словах Киеву «открыли двери» в блок еще в 2008 году, но сроки окончательного решения этого вопроса никогда не назывались.

В этих условиях в НАТО задумались о том, как «ободрить» киевские власти, не обещая при этом слишком многого, пишет WSJ. Сейчас представители военно-политического блока исключают быстрое продвижение по пути членства Украины, понимая, что так НАТО вступила бы в прямой конфликт с Москвой. Поэтому в организации решают, предложить ли Киеву твердые или более расплывчатые гарантии безопасности.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что натовские перспективы Украины сохраняются, но сейчас Запад сосредоточен на практических шагах для соответствия страны стандартам альянса. А генсек блока Столтенберг сказал, что диалог по Украине в НАТО возможен только после обеспечения ее суверенитета.

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