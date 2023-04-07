В стране и мире Al-Arabiya: Египет договорился о деэскалации между Палестиной и Израилем Ян Брацкий Египетская делегация готовится к вылету в Израиль для переговоров и выработки формулы перемирия. © Фото: Ахмед Закоут, РИА Новости Читайте нас на: Египет достиг договоренностей о деэскалации ситуации между Израилем и палестинскими группировками. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya. «Каир достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами», - заявили источники телеканала. Согласно источникам телеканала, египетская делегация готовится отправиться в Израиль, чтобы на месте выработать формулу перемирия и провести необходимые встречи и обсуждения. Всю минувшую ночь израильские истребители наносили удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа и Ливане, что стало ответом на запуск ракет по территории еврейского государства. Ранее стало известно о теракте на набережной в Тель-Авиве. Автомобиль въехал в толпу людей. Один человек погиб, пострадавшие госпитализированы. На фоне произошедшего премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил в стране мобилизацию дополнительных сил полиции и армии. Экспертное мнение и аналитика