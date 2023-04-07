Нетаньяху отдал распоряжение армии и полиции мобилизовать резервы после теракта

Ранее стало известно о том, что легковой автомобиль въехал в толпу людей на набережной в Тель-Авиве и перевернулся.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать дополнительные силы полиции и армии после теракта на набережной в Тель-Авиве, где автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает канцелярия главы кабинета министров.

«Премьер-министр был проинформирован о теракте в Тель-Авиве. В свете теракта глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВа (пограничной полиции), ЦАХАЛу (Армии обороны Израиля) - мобилизовать дополнительные силы», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Ранее стало известно о трагедии на городской набережной в Тель-Авиве. В результате наезда автомобиля один человек погиб, не менее шести получили травмы и были госпитализированы. МИД страны назвал произошедшее терактом.