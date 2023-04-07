Нетаньяху отдал распоряжение армии и полиции мобилизовать резервы после теракта
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать дополнительные силы полиции и армии после теракта на набережной в Тель-Авиве, где автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает канцелярия главы кабинета министров.
«Премьер-министр был проинформирован о теракте в Тель-Авиве. В свете теракта глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВа (пограничной полиции), ЦАХАЛу (Армии обороны Израиля) - мобилизовать дополнительные силы», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Ранее стало известно о трагедии на городской набережной в Тель-Авиве. В результате наезда автомобиля один человек погиб, не менее шести получили травмы и были госпитализированы. МИД страны назвал произошедшее терактом.