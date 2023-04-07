Автомобиль протаранил толпу людей на набережной в Тель-Авиве

По разным данным, не менее двух человек погибли, набережная перекрыта, пострадавших госпитализируют с места происшествия.

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Автомобиль въехал в толпу людей на набережной в Тель-Авиве. Об инциденте сообщила израильская полиция.

«Автомобиль наехал на несколько человек возле пляжа Чарльза Клора в Тель-Авиве и перевернулся», - говорится в публикации ведомства в Twitter.

Правоохранителям удалось нейтрализовать водителя. В МИД Израиля произошедшее назвали терактом. По данным внешнеполитического ведомства, один человек в результате происшествия погиб, не менее семи получили травмы различной степени тяжести. Местные СМИ сообщают о двух погибших. Сейчас набережная оцеплена силовиками, на месте работают эксперты и медики. Пострадавших госпитализировали. Власти страны распорядились мобилизовать резервистов и дополнительные армейские силы.

В Израиле неспокойно последние два дня. Все началось в минувшую среду, когда полицейские ворвались в мечеть Аль-Акса во время молитвы, чтобы задержать подозреваемых в совершении преступления. Те забаррикадировались, а верующие дали отпор израильским силовикам. Последние в ответ применили дубинки, светошумовые гранаты и резиновые пули. Около 100 человек пострадали, более 400 задержаны. В ответ из Сектора Газа по израильским территориям были выпущены девять ракет, часть из которых удалось перехватить. Вслед за Сектором Газа Израиль нанес удары по Ливану.