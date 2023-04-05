Российские десантники из «Ноны» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра

Артиллеристов прикрывают расчеты с противодроновыми ружьями и переносными зенитными ракетными комплексами.

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Министерство обороны России показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ по уничтожению украинских националистов, окопавшихся на правом берегу Днепра. Десантники применяют 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона».

Под прикрытием бронегрупп из боевых машин десанта БМД-4М экипажи «Ноны» выдвигаются на огневые позиции и наносят точечные удары. Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется с помощью БПЛА.

По периметру артиллеристов прикрывают расчеты с противодроновыми ружьями и переносными зенитными ракетными комплексами.

Ранее «Звезда» рассказывала, как расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Восточного военного округа бьют по позициям противника на южной окраине Угледара. Один залп установки накрывает площадь в четыре гектара.

Задача «солнцепеков» - уничтожение живой силы, бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника. Они «выжигают» даже бетонные блиндажи и ДОТы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.