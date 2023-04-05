Российские десантники из «Ноны» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра
Министерство обороны России показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ по уничтожению украинских националистов, окопавшихся на правом берегу Днепра. Десантники применяют 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона».
Под прикрытием бронегрупп из боевых машин десанта БМД-4М экипажи «Ноны» выдвигаются на огневые позиции и наносят точечные удары. Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется с помощью БПЛА.
По периметру артиллеристов прикрывают расчеты с противодроновыми ружьями и переносными зенитными ракетными комплексами.
Ранее «Звезда» рассказывала, как расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Восточного военного округа бьют по позициям противника на южной окраине Угледара. Один залп установки накрывает площадь в четыре гектара.
Задача «солнцепеков» - уничтожение живой силы, бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника. Они «выжигают» даже бетонные блиндажи и ДОТы.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.