Израиль атаковал Ливан после удара по сектору Газа

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Израиль вслед за ударами по сектору Газа наносит удары по территории Ливана. Об этом, заявили военные.

«Армия обороны Израиля наносит удары по Ливану. Подробности будут сообщены позднее», - говорится в заявлении израильской армии в Twitter.

Накануне израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были запущены десятки ракет, нацеленных на приграничные регионы Израиля на севере страны. По сведениям израильских силовиков, огонь вели представители группировки палестинского движения ХАМАС. Как минимум три человека пострадали в результате этих атак. Сообщается, что израильские системы ПВО перехватили 25 ракет из 34 выпущенных.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ армии быть готовой к любому развитию событий. Ранее Израиль нанес серию ракетных ударов по территории сектора Газа. Целью стали объекты движения ХАМАС. Истребители Израиля также нанесли массированные удары по северным и центральным районам анклава.