«Это было похоже на конец света»: что происходит в Израиле и Ливане после обмена ударами

Израильские самолеты нанесли серию ударов по объектам в Ливане и секторе Газа. Эта операция стала ответом на массированный ракетный обстрел израильской территории, совершенный накануне.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ali Hashisho, XinHua, GlobalLookPress

Для боевых действий нет святого времени, ракеты не слышат молитв. У мусульман месяц Рамадан, и поздней ночью ЦАХАЛ - армия обороны Израиля - нанесла удары сразу по двум территориям. Тель-Авив обвиняет вражескую группировку Хамас в серии вчерашних атак и в ответ поражает десять целей в Секторе Газа и три в Ливане.

«В 4 утра израильские самолеты начали наносить по нам сильные авиаудары. Я сразу же разбудил жену и детей и вывел их из дома», - говорит местный житель Билал Сулейман.

По словам другого очевидца, Хасана Омрана, удар был похож «на конец света, все было разрушено». Осколки ракет долетели до жилых районов приграничного к Израилю юга Ливана. В домах пробиты крыши, разломан фундамент, мощность взрыва исчисляется воронками глубиной в несколько метров.

Этой же ночью последовали ответные атаки в сторону Израиля: из Газы выпустили 44 ракеты, 9 так и не пересекли границу, 12 рухнули в море, 14 приземлились на открытых территориях, одна поразила населенный пункт, 8 попали в прочные сети системы воздушной обороны «Железный купол».

Сообщается о стрельбе в поселении Хамра на Западном берегу реки Иордан. Все произошло буквально через пару часов после ракетных ударов со стороны Израиля. В ответ палестинцы напали на автомобиль с семьей: погибли две молодые девушки, их мать вертолетом доставлена в больницу в критическом состоянии.

Тель-Авив остро реагирует на происходящее: выступление премьера Нетаньяху отличалось жесткостью и прямолинейностью. Он заявил, что враги страны не должны заблуждаться: внутренние споры Израиля не помешают стране принять меры против них, где бы и когда бы это ни потребовалось.

«Эта идея объединяет всех нас без исключения. Мы не собираемся менять статус-кво на Храмовой горе. Мы призываем взять ситуацию под контроль, и мы примем решительные меры против экстремистов, применяющих там насилие. Что касается агрессии против нас на других фронтах, то мы нанесем удар нашим врагам, и они дорого заплатят за любой акт агрессии», - заявил Биньямин Нетаньяху.

Храмовая гора - место слияния двух религий: иудаизма и ислама, не единственный камень преткновения в затянувшемся ближневосточном конфликте. Если стычки между израильтянами и палестинцами в восточном Иерусалиме перетекли в перманентную стадию, то участие Ливана действительно стало неожиданностью: это первая масштабная атака с 2006 года.

На этих кадрах ракетный обстрел предположительно ведет пропалестинское движение Хамас. Важно понимать всю сложность ситуации. Зона ответственности Хамас - это Палестена и Сектор Газа. Однако по некоторым сведениям на этот раз они работали именно с территории Ливана. Причем в Ливане есть своя военизированная организация Хезболла, которая не взяла на себя ответственность за взрывы в Израиле.

«В секторе Газа реальная, законно избранная, легитимная власть - движение Хамас. Движение Хезболла массовое в Ливане, шиитское движение, оно представлено во властных структурах Ливана», - говорит старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

На официальном же уровне претензии у Тель-Авива и Бейрута друг к другу сводятся к территориальным: два государства оспаривают кусок шельфа в 856 кв.км, который каждый рассматривает как часть собственной исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Процесс установления сухопутных и морских границ находится в тупике, ни одна из сторон пока не готова на уступки и компромиссы. МИД Ливана осудил нарушение Израилем суверенитета и подает жалобу в ООН.

Министр иностранных дел и миграции Абдаллах Бу Хабиб поручил Постоянному представительству Ливана при ООН в Нью-Йорке подать официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с последствиями израильских бомбардировок и преднамеренной агрессии на юге Ливана.

За напряженной ситуацией следят как соседние ближневосточные государства, так и ключевые мировые игроки. Египет проводит интенсивные консультации с Израилем, США и палестинскими группировками в целях деэскалации. Китай призывает сохранять максимальное спокойствие и сдержанность. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил: главный посредник в мирном урегулировании - квартет, в составе которого Россия, США, Евросоюз и ООН, но с обязательным подключением к работе Лиги Арабских государств.

«Этот квартет не собирался уже очень долго. Его встречи блокируют США, генсек ООН ушел в тень - видимо, не хочет американских коллег раздражать. А США провозгласили курс на то, чтобы самим разобраться, но на условиях, которые не соответствуют решениям и принципам ООН», - сказал СХ Сергей Лавров.

Из Вашингтона до сих пор не поступило каких-либо официальных заявлений с начала обострения. Тем временем на ливанской границе усилены меры безопасности. Группировка «Хезболла» объявила режим полной боевой готовности на своих базах на юге страны.

Тысячи мусульман в священный для них месяц Рамадан собираются на Храмовой горе. Две ночи подряд в главной мечети Иерусалима Аль-Акса происходили столкновения. На сегодняшний день, на этот час обстановка в Иерусалиме относительно спокойная, хотя с утра в пятницу были небольшие стычки по всей стране. Усилены подразделения армии обороны Израиля, а также подразделения полиции по всей стране.