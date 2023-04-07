Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

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В ночь на пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по территории сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что целью стали объекты палестинского движения ХАМАС.

Сейчас израильская авиация бьет по северным и центральным районам анклава, сообщает Al Hatadh. Очевидцы говорят о многочисленных взрывах в секторе Газа.

Также, по данным Al Arabiya, в Тель-Авиве сработала система «Железный купол». Кроме того, сейчас над границе с Ливаном пролетают израильские самолеты.

Напомним, ранее Израиль обстрелял южные районы Ливана в ответ на запуск ракет. Под удар попали окраины Эль-Клейла неподалеку от города Тир.

Ранее СМИ сообщили о ракет, выпущенных с ливанской территории. Они были нацелены на приграничные населенные пункты и города Галилеи.