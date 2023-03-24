Макрон предложил главе ЕК фон дер Ляйен поехать с ним в Китай

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Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о том, что планирует полететь в Китай с визитом.

После заседания Совета ЕС в Брюсселе президент Франции уточнил, что предложил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен составить ему компанию в его поездке в КНР.

«Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай», - сказал Макрон.

Когда именно состоится эта поездка и согласилась ли фон дер Ляйен поехать в Китай, в настоящий момент неизвестно.

В понедельник, 20 марта, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приехал в Россию с государственным визитом, который длился три дня.

В первый день у него прошла встреча тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным. Во второй день состоялась церемония официальной встречи лидеров двух стран, а также переговоры в узком и расширенном составах. После заявлений для СМИ прошел прощальный ужин Путина и Си Цзиньпина. На следующий день утром председатель Китая покинул Россию.