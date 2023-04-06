В Пекине проходит трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, Макрона и фон дер Ляйен

Далее запланированы переговоры лидеров Китая и Франции, а также рабочий ужин.

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В Пекине началась трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Кадры встречи на своей странице в Twitter опубликовала председатель Еврокомиссии.

«Наша совместная встреча с председателем Си (Цзиньпином. - Прим. ред.) дает возможность устранить дисбалансы в наших экономических отношениях и рассмотреть возможность сотрудничества по насущным глобальным вопросам», - написала фон дер Ляйен.

Как ранее сообщалось, президент Франции пригласил с собой в поездку в Китай главу ЕК. Как стало известно позже, ее участие в официальном визите ограничится только трехсторонней встречей.

Также ожидается, что у Макрона сегодня пройдут переговоры с председателем Китайской Народной Республики, а затем состоится рабочий ужин лидеров двух стран.