В Пекине проходит трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, Макрона и фон дер Ляйен
В Пекине началась трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Кадры встречи на своей странице в Twitter опубликовала председатель Еврокомиссии.
«Наша совместная встреча с председателем Си (Цзиньпином. - Прим. ред.) дает возможность устранить дисбалансы в наших экономических отношениях и рассмотреть возможность сотрудничества по насущным глобальным вопросам», - написала фон дер Ляйен.
Как ранее сообщалось, президент Франции пригласил с собой в поездку в Китай главу ЕК. Как стало известно позже, ее участие в официальном визите ограничится только трехсторонней встречей.
Также ожидается, что у Макрона сегодня пройдут переговоры с председателем Китайской Народной Республики, а затем состоится рабочий ужин лидеров двух стран.