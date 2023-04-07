Си Цзиньпин: причины украинского кризиса сложны

Председатель КНР подчеркнул, что заинтересованные стороны должны идти навстречу друг другу и создавать условия для урегулирования.

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Причины конфликта на территории Украины сложны, а затягивание кризиса вредит всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает South China Morning Post (SCMP).

Председатель КНР сказал также, что Пекин готов поддержать любой мирный план Парижа, который приведет к политическому урегулированию конфликта на Украине. Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира, подчеркнул китайский лидер.

«Политическое урегулирование - единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», - цитирует SCMP слова китайского лидера на встрече с Макроном.

Си Цзиньпин назвал ситуацию в мире «сложной и быстро меняющейся». По его словам, политическое урегулирование - единственно правильный выход из ситуации вокруг Украины. Председатель КНР подчеркнул, что заинтересованные стороны должны идти навстречу друг другу и создавать условия для урегулирования.

Эмманюэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен находятся с визитом в Пекине. Как сообщалось, европейские политики приехали с задачей склонить китайского лидера к прямым контактам с президентом Украины Владимиром Зеленским, также предостеречь его от дальнейшего сближения с Москвой.

Глава Еврокомиссии на своей пресс-конференции заявила, что Си Цзиньпин готов созвониться с Зеленским, когда условия и время для этого «будут подходящими». Американское издание Politico тем временем пишет, что президент Франции не смог поколебать позицию председателя КНР относительно конфликта на Украине.