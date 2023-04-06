Фон дер Ляйен заявила о готовности Си Цзиньпина говорить с Зеленским, но в «подходящее время»

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Председатель КНР Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда условия и время для этого «будут подходящими». Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен, которая прилетела в Китай вместе с французским президентом.

По словам главы Еврокомиссии (ЕК), такой ответ Си Цзиньпин дал ей на призыв связаться с Зеленским. Ранее и Макрон, и фон дер Ляйен называли одной из целей своей поездки в Пекин необходимость убедить китайского лидера позвонить президенту Украины. Сделать такой звонок Си Цзиньпина призывали и другие западные лидеры, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В КНР ранее заявляли, что о телефонном разговоре Си Цзиньпина с Зеленским пока никаких данных нет. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал о трудностях в ходе подготовки разговора глав государств.

Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Он пригласил поехать с собой в Пекин главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Оба представителя Европы заявляли о том, что намерены обсудить в Китае украинский конфликт, а также убедить КНР не расширять сотрудничество с РФ.