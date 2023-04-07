Задержанный в Брянской области украинский пилот останется под стражей до 4 мая

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Задержанный за незаконное пересечение российской границы украинский пилот заключен под стражу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

«Постановлением Советского районного суда Брянска подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая 2023 года», - говорится в сообщении.

Мужчине вменяют преступление по части 1 статьи 322 УК РФ («Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда»).

По данным следствия, 5 апреля мужчина на легкомоторном самолете типа А-22 пересек границу Украины и России в Клинцовском районе Брянской области для совершения противоправных действий. В полете воздушное судно зацепилось за высоковольтную линию электропередачи, пилот был вынужден совершить экстренную посадку. Документов и разрешения, дающих право на въезд в Российскую Федерацию, у мужчины не было.

В ФСБ сообщали, что после аварийной посадки пилот пытался скрыться. Он спрятал имевшиеся у него при себе бронежилет, боеприпасы и оружие и попытался уйти на территорию Украины, однако был задержан пограничниками.