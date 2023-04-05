Опубликованы фото задержанного ФСБ украинского пилота и его оружия

Пилот спрятал свои вещи и пытался скрыться на территории Украины, но его задержали.

© Фото: ТРК «Звезда»

Задержанный после аварийной посадки легкомоторного самолета под Брянском пилот-украинец имел при себе стрелковое оружие, боеприпасы и бронежилет. Кадры с пилотом, его самолетом и оснащением публикует «Звезда».

На фото можно увидеть задержанного мужчину, его оружие и бронежилет, а также стоящее в поле воздушное судно А-22 «Летучая лисица».