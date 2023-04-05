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ФСБ: украинский легкомоторный самолет упал под Брянском, пилот задержан

Анна Касаткина
19:28 05.04.2023
Пилота самолета задержал пограничный отряд, заявили в ведомстве.
ФСБ: украинский легкомоторный самолет упал под Брянском, пилот задержан
© Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, GlobalLookPress
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Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилота задержал погранотряд. Об этом сообщает пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

«Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области», - говорится в сообщении ведомства.

После падения самолета пилот, гражданин Украины, пытался скрыться, но его задержали. В отношении мужчины ведется разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, добавили в ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинца, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. В ведомстве указали, что в 2016 году мужчина вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»* (запрещен в РФ).

* «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 

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