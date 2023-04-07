Мишустин: прошедшие военную службу жители новых регионов начнут получать российские пенсии с 1 июля

Для получения таких пенсий будет необходимо подать заявление. Будут учитываться и специальное заявление, и выслуга лет.

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Уже с 1 июля прошедшие военную службу жители новых регионов будут получать российские пенсии. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Соответствующий законопроект был рассмотрен российским правительством во время заседания. Он устанавливает особый порядок пенсионного обеспечения для жителей новых регионов - а точнее, для тех, кто проходит военную или приравненную к ней службу, и членов семей этих людей.

«Документ предусматривает, что поддержка станет им назначаться по российским нормам уже с 1 июля текущего года, для чего нужно будет подать заявление. Предполагаются и специальные условия учета выслуги лет», - заметил Мишустин.

Также Мишустин заявил, что Минтруд подготовил проект постановления о бесплатном дополнительном образовании для участников спецоперации.

Кроме этого, председатель правительства России распорядился создать ремонтный завод Минобороны РФ.