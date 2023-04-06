Минтруд России подготовил проект постановления о бесплатном допобразования для участников СВО

Согласно постановлению, участники военной операции и члены их семей смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование.

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Министерство труда России внесло в правительство проект постановления, согласно которому участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Министерством труда внесен проект постановления, который предусматривает изменения, в частности, в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан, включая как раз участников специальной военной операции», - сказал он на встрече с депутатами в четверг.

Постановление предусматривает возможность для участников СВО, а также членов их семей, включая семьи погибших, пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование. Кроме того, при трудоустройстве таких граждан работодатель получит компенсацию на заработную плату, уточнил Мишустин.

Премьер отметил, что деньги в бюджете на эти цели уже предусмотрены, правительство примет постановление в ближайшее время.

Ранее газета «Известия» сообщила, что участникам специальной военной операции могут отменить начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект поддержало российское правительство.