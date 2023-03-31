Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны РФ
Основной целью деятельности предприятия станет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны, указано в распоряжении.
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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно подписанному главой кабмина РФ распоряжению, основной целью деятельности предприятия станет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.
Ранее премьер-министр России подписал постановление о преимуществе отечественной электроники при госзакупках. Согласно документу, иностранная техника будет рассматриваться при госзакупках в случае отсутствия конкурентов из России.