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Доставку еды беспилотниками могут запустить в России после 2025 года

Дмитрий Трунов
15:49 07.04.2023
Минпромторг планирует полностью легализовать использование гражданских дронов в 2023 году.
Доставку еды беспилотниками могут запустить в России после 2025 года
© Фото: Анна Огородник, РИА Новости
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Минпромторг планирует полностью легализовать использование дронов в 2023 году, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в эфире радио Sputnik. По его словам, доставка товаров и еды БПЛА может заработать в России в 2025-2030 годах.

Минпромторг, Минтранс и Росавиация работают над выводом использования дронов из «серой зоны». Сейчас применение в России беспилотников осложнено требованиями регистрировать эти устройства в Росавиации и получать разрешение на вылет. В нескольких регионах применение БПЛА полностью запрещено.

Министерству и ведомствам нужно регламентировать требования к использованию беспилотников. В них должно быть указано, где дроны могут летать, где - нет, на какой высоте, где и как можно вести видеосъемку.

Доставка товаров и еды беспилотниками может полноценно заработать в России в 2025-2030 годах, сказал Осьмаков. Технически это возможно и иногда делается уже сейчас, но требуется юридически отрегулировать такие полеты.

«Столица с точки зрения разрешения пролетов - город сложный», - заявил замминистра.

Ранее сообщалось, что спрос на БПЛА со стороны госкомпаний и бизнеса составит порядка 200 мрлд рублей, из них половина - до 2026 года.

В конце 2022 года в России сертифицировали 185-килограммовый беспилотный вертолет БАС-200. Он способен лететь до четырех часов с грузом до 50 килограммов на расстояние 430 километров. А студенты из Санкт-Петербурга планируют запустить в серию БПЛА с вертикальным взлетом и скоростью до 160 км/ч, который они создали в Университете аэрокосмического приборостроения.

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