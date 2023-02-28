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БПЛА с вертикальным взлетом и скоростью до 160 км/ч разработали в Санкт-Петербурге

Павел Кутаренко
Игнат Далакян
21:47 28.02.2023
Студенты из Санкт-Петербурга уже работают над усовершенствованной версией беспилотника и планируют запустить ее в «серию».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Беспилотный самолет с вертикальным взлетом набирает высоту в Петербурге. В университете аэрокосмического приборостроения проводят дополнительные испытания уникального многозадачного аппарата, созданного студентами. Беспилотник может перевозить грузы, вести фото и видеосъемку. Разработка уже получил высокую оценку специалистов. Ведомства готовы сделать заказы.

Этот беспилотник - настоящий «аэрогибрид», самолет с вертикальным взлетом, способный перевозить грузы на расстояние до 20 км. Рама - из отечественного углепластика, основные узлы напечатаны на 3д принтере. Талантливая разработка 19-ти летних студентов инженерной школы Университета аэрокосмического приборостроения.

«Весь дизайн аппарата полностью - крыло, фюзеляж, оперение, расположение двигателей, соединение всех элементов - это полностью наша разработка. мы рассчитывали прочность, аэродинамику, несколько месяцев его проектирование у нас заняло», - рассказал лидер проекта «Вертикаль», студент 2-го курса ГУАП Всеволод Шокальский.

Свою разработку ребята представили на конкурсе студенческого авиационного творчества, где произвели сильное впечатление - их аппарат смог разогнаться до скорости почти 160 км/ч. Подобные дроны в России пока есть только в виде пилотных проектов - а петербургские студенты уже работают над усовершенствованной версией и планируют запустить ее в «серию» - разработкой всерьез уже заинтересовалось МЧС.

«Дальше в рамках данной лаборатории создать центр опережающих технологий, передовых инженерных школ в данной подготовке - чтобы все большее количество студентов, исследователей вовлекалось в данный процесс, производили свои идеи разработки продукта», - рассказал научный руководитель лаборатории беспилотных авиационных систем Инженерной школы ГУАП Николай Майоров.

Главная задача - подготовить инженеров, которые смогут не только эксплуатировать дроны, но самое главное - разрабатывать их «начинку», создавать программное обеспечение.

«Здесь направлений море, в которых можно себя раскрыть. Кажется, что дрон жужжит, где то летает, а по факту, тут в принципе для себя можно много чего открыть и чем себя заинтересовать», - рассказал заведующий лаборатории беспилотных авиационных систем Инженерной школы ГУАП Антон Костин.

Сначала студенты обязательно учатся «летать» на виртуальных тренажерах - управлять дронами не только на открытой местности, но и в помещениях. Среди «пилотов» много девушек - и изящный маникюр делу не помеха. Лена учится только на 2-ом курсе, но уже победила в межвузовских соревнованиях по программированию миссий автономного полета.

«Я надеюсь, что это станет моей профессией в будущем, надеюсь летом устроиться на стажировку в одну из питерских компаний, которая этим заниматься. Я очень рада, что начала заниматься беспилотниками», - поделилась студент 2-го курса ГУАП Елена Гайдук.

Подобные научные программы запущены и в других вузах города, задача - готовить специалистов для крайне востребованной и активно развивающейся сферы. Именно Петербург должен стать одним из ведущих центров по развитию беспилотных технологий в России.

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