В России сертифицировали 185-килограммовый беспилотный вертолет БАС-200

Способен совершать полет в автоматическом режиме продолжительностью до четырех часов с грузом до 50 килограммов.

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Росавиация сертифицировала отечественный гражданский беспилотный вертолет БАС-200, разработчиком которого является Национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (входят в Ростех).

Винтокрылый беспилотник впервые был представлен широкой аудитории на авиасалоне МАКС-2021. БАС-200 не нужна специальная взлетно-посадочная полоса. Он способен взлетать вертикально и с любой площадки, например, с грунта или транспорта. Также машина может зависать над землей для детального изучения и фотографирования выбранных участков.

БПЛА можно применять для геофизической разведки, геологоразведки, поиска новых нефтяных и газовых месторождений, доставки грузов. Способен совершать полет в автоматическом режиме продолжительностью до четырех часов с грузом до 50 килограммов. Дальность полета с полной загрузкой составляет 430 километров.