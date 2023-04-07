Задержанному в Брянской области украинском пилоту вменяют нарушение госграницы

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Потерпевшему крушение в Брянской области украинскому пилоту вменяют незаконное пересечение границы. Об этом в Брянском областном суде сообщили ТАСС.

Как пояснил собеседник агентства, пилоту вменяют часть 1 статьи 322 УК РФ («Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда»). Меру пресечения пилоту изберут в пятницу в Советском районном суде.

Украинский самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск. Пилот воздушного судна спрятал бронежилет, боеприпасы и оружие, а затем попытался скрыться на территории Украины, однако его задержал пограничный отряд ФСБ.