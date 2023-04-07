Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что американцы ищут этих людей, чтобы предотвратить утечку сведений.

© Видео: Минобороны России © Фото: Hendrik Schmidt, ZB, GlobalLookPress

Многие участники американских военно-биологических проектов на территории Украины покинули страну, скрываясь от ответственности, их в экстренном порядке разыскивают США. Об этом на брифинге сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины», - сказал он.

Кириллов пояснил, что администрация США экстренно пытается разыскать этих людей, опасаясь утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона.