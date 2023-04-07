МО РФ: многие фигуранты биопроектов Пентагона покинули Украину, США пытаются их найти
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что американцы ищут этих людей, чтобы предотвратить утечку сведений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Hendrik Schmidt, ZB, GlobalLookPress
Многие участники американских военно-биологических проектов на территории Украины покинули страну, скрываясь от ответственности, их в экстренном порядке разыскивают США. Об этом на брифинге сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
«Скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины», - сказал он.
Кириллов пояснил, что администрация США экстренно пытается разыскать этих людей, опасаясь утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона.
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