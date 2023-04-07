Армия В МО РФ заявили, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил риск распространения патогенов в районах подконтрольных США биолабораторий. © Видео: Минобороны России © Фото: GlobalLookPress Читайте нас на: Соединенные Штаты возобновили программу строительства биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. В Минобороны обратили внимание на протокол совещания Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (ДТРА; Defense Threat Reduction Agency, DTRA) по планам реализации «Программы снижения биологических угроз» на Украине. «Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», - сказал начальник войск РХБЗ на брифинге по военно-биологической деятельности США. Также Кириллов рассказал о сговоре между американскими чиновниками и производителями вакцины «Пфайзер», в результате которого препарат вышел с серьезными побочными эффектами. Кроме того, как утверждает начальник войск РХБЗ, различные штаммы коронавируса могли создаваться искусственно. В то же время российским военным известны имена новых участников биологической деятельности Соединенных Штатов, добавил Кириллов. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика