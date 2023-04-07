МО РФ: США переименовали военно-биологическую программу на Украине, чтобы скрыть характер действий

По словам начальник войск РХБЗ Кириллова, название «Совместные биологические исследования» изменено на «Исследования по бионадзору».

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Минобороны России заявило, что Соединенные Штаты переименовали свою военно-биологическую программу на Украине. Цель - скрыть истинный характер своих действий. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Озвученные Министерством обороны России факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия по сокрытию истинного характера проводимых работ. Так, решено изменить название программы "Совместные биологические исследования", которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия», - сказал он в ходе брифинга, посвященному военно-биологической деятельности США.

Как утверждает начальник войск РХБЗ, название «Совместные биологические исследования» изменено на «Исследования по бионадзору». В рамках этой программы Соединенные Штаты собираются продолжать изучать опасные патогены.

Кириллов добавил, что Вашингтон планирует и дальше проводить подобную работу на территории Украины и в других государствах. По его словам, такие исследования возможны благодаря невнятной реакции мирового сообщества, которое опасается вступать в конфронтацию с Вашингтоном.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.