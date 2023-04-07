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МО РФ: вакцина «Пфайзер» вышла с серьезными побочными эффектами из-за сговора в США

15:34 07.04.2023
В Минобороны России указали на повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации у вакцины «Пфайзер».
МО РФ: вакцина «Пфайзер» вышла с серьезными побочными эффектами из-за сговора в США
© Фото: ТРК «Звезда»
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Сговор чиновников и производителей в Соединенных Штатах стал причиной выхода в производство недоработанной вакцины «Пфайзер» против COVID-19. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«По имеющейся у нас информации, сговор между чиновниками и производителями антиковидной вакцины "Пфайзер" позволил запустить в обращение препараты с серьезными побочными эффектами», - сказал он на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.

Начальник войск РХБЗ добавил, что к моменту одобрения препарата было известно, что привитые этой вакциной могут получить последствия для своего здоровья, среди которых есть патология сердечно-сосудистой системы.

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