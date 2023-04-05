Херш рассказал о попытках ЦРУ вычеркнуть Байдена из подозреваемых в подрыве «Северного потока»

ЦРУ «сливают» фальшивые истории в американские СМИ и издания других стран, отметил журналист.

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Публикации в западных СМИ о терактах на «Северном потоке» являются попыткой ЦРУ сфокусировать внимание мира на любых возможных подозреваемых, кроме президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский журналист, автор расследования о диверсии на газопроводе Сеймур Херш.

По его словам, ЦРУ «сливают» в американские СМИ и издания других стран фальшивые истории.

«Это стало успешной попыткой сфокусировать мир на любых возможных подозреваемых, кроме того, кто казался самым логичным, - президента США», - написал Херш в своей статье на платформе на платформе Substack.

Лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля обнародовал итоги журналистского расследования подрыва газопровода «Северный поток». Он привел данные о том, что бомбы в море заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops в июне 2022 года.

Ранее Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц с прошлой осени помогает американцам скрывать информацию о теракте на газопроводе.