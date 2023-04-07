Виктор Бут отправил Трампу телеграмму с предупреждением

Администрация Байдена не остановится ни перед чем, чтобы протащить через суды и тюрьму бывшего американского президента, заявил он.

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Российский бизнесмен Виктор Бут, освобожденный в прошлом году из тюрьмы в США, отправил телеграмму бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

«Я считаю, что ваша жизнь в опасности... Во время вашего пребывания в Белом доме вы пытались спасти американский народ от геноцида глобалистского заговора», - говорится в тексте.

По мнению Бута, администрация действующего президента Джо Байдена не остановится ни перед чем, чтобы протащить через суды и тюрьму Трампа.

«Они рано или поздно уничтожат вас и не позволят вам стоять у них пути. Вас встретят с добродушием в России. Россия предоставит вам безопасное убежище», - утверждает он.

Напомним, что Виктор Бут был экстрадирован из Таиланда в США, где американский суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения, из них он отбыл почти 15.