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Виктор Бут стал членом ЛДПР

Анна Назайкина
10:47 12.12.2022
Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что Бут займет в рядах партии достойное место.
Виктор Бут стал членом ЛДПР
© Фото: slutsky_l, Telegram
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Виктор Бут стал членом ЛДПР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель партии Леонид Слуцкий. Кроме того, он опубликовал фото, на котором вручает ему партбилет.

«Виктор Бут стал членом ЛДПР! Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слете, посвященном 33-летию партии», - написал Слуцкий.

Председатель Либерально-демократической партии России выразил уверенность в том, что Бут займет в ее рядах достойное место. Он также назвал его «сильным духом и мужественным человеком».

Напомним, что россиянин был арестован в 2008 году в Таиланде, после чего его вывезли в Соединенные Штаты. Впоследствии его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и финансовой поддержке терроризма. Мужчину приговорили к 25 годам заключения, в общей сложности он пробыл в тюрьме почти 15 лет.

В минувший четверг, 8 декабря, предпринимателя обменяли на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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