В Кремле заявили, что идея Лукашенко об уничтожении ядерного оружия требует консенсуса
Мировым странам необходимо будет достичь консенсуса, чтобы осуществить идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил уничтожить все ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это потребует единого консенсуса, в то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать», - сказал он.
Представитель Кремля также выразил сомнение, что у международного сообщества есть комплексный потенциал для выхода на общие договоренности по данной теме.
Накануне Александр Лукашенко заявил, что все ядерное оружие в мире следует уничтожить. Так белорусский лидер прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что «ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории».
Ранее пресс-секретарь президента РФ также заявил, что размещение американского ядерного оружия в Европе вызывает у Москвы беспокойство. Он отметил, что реакция на эти действия будет соответствующей.