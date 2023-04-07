В Кремле заявили, что идея Лукашенко об уничтожении ядерного оружия требует консенсуса

Представитель Кремля сомневается, что у мировых стран имеется такой комплексный потенциал для выхода на общие договоренности.

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Мировым странам необходимо будет достичь консенсуса, чтобы осуществить идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил уничтожить все ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это потребует единого консенсуса, в то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать», - сказал он.

Представитель Кремля также выразил сомнение, что у международного сообщества есть комплексный потенциал для выхода на общие договоренности по данной теме.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что все ядерное оружие в мире следует уничтожить. Так белорусский лидер прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что «ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории».

Ранее пресс-секретарь президента РФ также заявил, что размещение американского ядерного оружия в Европе вызывает у Москвы беспокойство. Он отметил, что реакция на эти действия будет соответствующей.