Песков: размещение ядерного оружия США в Европе беспокоит Москву

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Размещение американского ядерного оружия в Европе вызывает у Москвы беспокойство, реакция на эти действия будет соответствующей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос корреспондента «Звезды» о том, вызывает ли размещение США ядерного оружия в Европе обеспокоенность, Песков ответил: «Вызывает». Он также добавил, что отвечать на это Россия будет «соответствующе».

Ранее Песков рассказал, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не обсуждалось на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Он затруднился ответить, говорили ли об этом российский и белорусский лидеры на двусторонней встрече в среду.