«Ъ»: ушедшие из России розничные потребительские бренды потеряли около $2 млрд

При этом свертывание деятельности в РФ на глобальный бизнес сетей сильно не повлияло.

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Иностранные розничные потребительские бренды, прекратившие работу в России после начала специальной операции, могли потерять в общей сложности до двух миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на консультантов сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что свертывание деятельности в РФ на глобальный бизнес сетей сильно не повлияло. Продажи в России составляли не более пяти процентов от общей выручки.

«Причина ухода почти половины брендов — существующие ограничения внешнеторговых операций РФ с рядом стран, изменение валютного курса, логистические сбои, сложности с осуществлением трансакций», - говорится в публикации.

Напомним, после начала специальной операции из России ушли некоторые иностранные бренды. На их место пришли другие компании. Также многие товары завозятся в РФ по параллельному импорту.

Недавно стало известно, что Турция начала блокировать оформление транзита грузов в Россию. Трудности возникают при перевозке товаров из стран, которые ввели санкции против нашей страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкции стали мощным стимулом укрепления суверенитета России. По его словам, сложности, которые стремились создать РФ, получилось преодолеть.